İstanbul ve Ankara sokaklarında "AKP istifa" sloganları

23 Kasım 2021 19:52
Türkiye Komünist Partisi (TKP), dolar ve Euro kurlarındaki artışın ardından Ankara Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde eylem düzenledi. "AKP istifa" sloganları atan gruba vatandaşlar da eşlik etti. Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da da Kadıköy, Kurtuluş, Pangaltı'da siyasi gruplar ve onlara eşlik eden vatandaşlar protesto yürüyüşü yaptı.
Türkiye Komünist Partisi de eyleme ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak ''Zamlarınızı da, yalanlarınızı da tanımıyoruz! Ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız! Pahalılığa karşı ayağa kalk'' diye yazdı.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, hayat pahalılığı ve ekonomideki son gelişmeler nedeniyle eylem çağrısı yapmıştı. Çağrı metninde "Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı! Bu akşam saat 20.00'de Kurtuluş Caddesi'nde buluşuyoruz" denilmişti.
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