İstanbul ve Ankara sokaklarında "AKP istifa" sloganları

Türkiye Komünist Partisi (TKP), dolar ve Euro kurlarındaki artışın ardından Ankara Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde eylem düzenledi. "AKP istifa" sloganları atan gruba vatandaşlar da eşlik etti. Eyleme ilişkin görüntüleri, Gazeteci Burcu Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da da Kadıköy, Kurtuluş, Pangaltı'da siyasi gruplar ve onlara eşlik eden vatandaşlar protesto yürüyüşü yaptı.

TKP'nin çağrısıyla İstanbul Kurtuluş'ta toplananlara da polis müdahalede bulundu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde de (ODTÜ) öğrenciler "Hükümet istifa" sloganlarıyla yürüdü. Polisin öğrencilere müdahalesi sonucu gözaltıların olduğu belirtildi. İstanbul Fenerbahçe'de vatandaşlar da tencere tavalar ile balkonlardan protestolara katıldı. Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü, saat 20.00 sıralarında bazı grupların protesto eylemi girişimi üzerine polis bariyerleriyle yaya trafiğine kapatıldı.

Türkiye Komünist Partisi de eyleme ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak ''Zamlarınızı da, yalanlarınızı da tanımıyoruz! Ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız! Pahalılığa karşı ayağa kalk'' diye yazdı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, hayat pahalılığı ve ekonomideki son gelişmeler nedeniyle eylem çağrısı yapmıştı. Çağrı metninde "Yaşamımız, geleceğimiz için direnmek zorundayız. Şimdi ayağa kalkma zamanı! Bu akşam saat 20.00'de Kurtuluş Caddesi'nde buluşuyoruz" denilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde de eylem

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