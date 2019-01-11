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Bolu'da Araplar için yapılan şatolar elde kaldı

11 Ocak 2019 15:23

Türkiye'de yıllardır büyük bir patlama yaşayan inşaat sektörü bir süredir durgunluk içinde. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve enflasyon oranlarındaki artış nedeniyle insanlar konut almakta zorlanıyor. İnşaat sektöründe sorunu en iyi yanıstan örneklerden biri de Bolu'da zengin Araplar için inşaa edilen Disneyland'daki şatoları andıran konutlar oldu. Şatoları andıran binaları yapan firma konutların elde kalması ve ekonomik sıkıntı yaşaması nedeniyle konkordato ilan etti. Satılamayan Burj Al Babas villaları ile ilgili projeyi gerçekleştiren Sarot Group'un Başkanvekili Mezher Yerdelen, "Mudurnu'nun hiç bir şekilde tarihi dokusuna ya da yapısına herhangi bir zararımız yoktur." dedi. Yerdelen, "Projenin basına sızması, haber yapan kişilerin art niyetleri doğrultusunda Mudurnu halkına bir takım yönlendirmeler yapıldığını tespit ettik." şeklinde konuştu.

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