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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz ediyorlar; talepleri neler?

04 Ocak 2021 13:11

Türkiye, 2021’in ilk günlerine yeni bir gündemle girdi. 1 Ocak gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması tartışma konusu oldu. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

12 Eylül darbesi sonrası ilk defa kurum dışından bir rektör atanan Boğaziçi Üniversitesi’nin mensupları, Bulu’nun rektörlüğe atanmasına karşı çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, dün “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” başlıklı bir bildiri yayınladı.

Sosyal medyada da öğrenciler ‘Kayyum Rektör İstemiyoruz’ ve ‘Bizim Rektörümüz Değil’ hashtagleriyle tepkilerini gösterdi. 

Öğrenciler neye itiraz ediyor, talepleri ne?

Boğaziçi Üniversitesi’nden tarih öğrencisi Hüseyin Arif Sarıyaşar ve sosyoloji öğrencisi Şeyma Altundal, öğrencilerin tepkilerini İsmail Ahmet Yeniçeri’ye anlattı.

Sarıyaşar ve Altundal, üniversite bileşenlerinin ortak talebinin Prof. Melih Bulu’nun “istifa etmesi” ve “demokratik bir rektörlük seçimi yapılması” olduğunu aktardılar.

“Tepeden inme” kararlarla üniversitelerin mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri "kayyım zihniyeti hayatın her alanında karşımıza çıkıyor, itiraz ettiğimiz asıl nokta bu" dedi. 

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