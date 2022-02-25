Belediyeye zorla girmeye çalışan şüpheli polis tarafından vuruldu, o anlar kamerada

İ'in Menemen ilçesinde belediye binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz getirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E., D.E. ve H.E., güvenlik görevlileri ve polisin uyarılarına bıçak çekerek karşılık verdi. Polisin biber gazıyla müdahalesine rağmen saldırıya devam eden ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürülen Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan gözaltına alınırken yaralanan Ramazan E. ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Menemen Belediyesi'nden olayla ilgili açıklama

Yapılan araştırmada Ramazan E.'nin önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalıştığı ve işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği belirtildi.



Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Belediye binamıza girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.