Babacan: Banka hesapları bloke edilen Nesin Vakfı'na ve Ali Nesin hocaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nesin Vakfı" hakkında, "Banka hesapları bloke edilen Nesin Vakfı’na ve Ali Nesin hocaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ihtiyacı; başarılı çalışmaları cezalandırmak değil, bu çalışmalardan istifade etmektir." dedi.

Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı'nın banka hesapları İstanbul Valiliği tarafından bloke edildi. Babacan, vakfın hesaplarına bloke konulmasına ilişkin Ali Nesin ile gerçekleştirdiği söyleşiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda ikilinin arasında geçen konuşma ise şu şekilde:

Babacan: Sayın Ali Nesin bizimle beraber. Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir isim. Eğitim konusunda çok özgün, Türkiye'de ilk defa dinlenen ve çok güzel sonuçlar alan uygulamaları var

Nesin: Yani, özgürlük çok tehlikelidir. Her şeyin senin istediğin gibi olmasını istiyorsan en etkin yönetim sistemi faşizmdir.

Babacan: Özgürlük o kadar önemlidir ki.. Yani özgürlük olmayınca yaratıcılığın önüne zaten bir numara indiriyorsun.

Nesin: Diyelim ki, denemem başarısız oldu. Ama ya başarılı olursam? Başarısız olsam ne olacak ki?

Babacan: Gençlerimiz için, çocuklarımız için de risk alma, yani başarısızlığı göze alabilme, bu da çok önemli bir yetenek. 'Ya başarısız olursam' diye hiçbir şey yapmamak var ya, o bizi toplum olarak aşağıda tutuyor. Deneyin, olmazsa olmaz. Hayatın sonu değil ki.

Nesin: Anadolu'dan muhteşem çocuklar yetişiyor. Türkiye'de dünya çapında çocuklar var.



İsmail Ağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı'nın kimi zaman tehditvari ve hatta alenen suç olan bazı söylem ve kışkırtmaları üzerine vakıf ile tartışmalar yaşadıklarını dile getiren Cihangiroğlu, "Bu tartışmalarımızdan kısa süre sonra valilik ve STK müdürlüklerinden de yazılar geldi. Akabinde müfettişler geldi ve denetim yaptı" dedi.



Yapılan denetim sonucunda yazılan raporda dolandırıcılık veya süistimal tespitinin de yer almadığını söyleyen Cihangiroğlu, "İncelemeye gerek yoktur" kararı verildiğini belirtti. Cihangiroğlu, "Bu raporla soruşturmanın kapatılması gerekirken her nasıl oluyorsa yandaki vakıfla tartışma yaşanmasının hemen ardından yazılar geliyor ve müfettişler yollanarak tekrar denetim yapılıyor" dedi." />