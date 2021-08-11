Aliye Uzun: Zindaşti ve Kuzu'yu ben tanıştırdım

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve 1 Kasım 2020'de vefat eden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'yu tanıştırdığını söylediği Aliye Uzun, sosyal medyada paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

Zindaşti ve Kuzu'yu tanıştırdığını belirten Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” diye konuştu.

Aliye Uzun'un şunları söyledi:

"Zindaşti'yi ilk ben deşifre ettim"

"GBT'mde bir tane suç yok. Benim sadece bir tane davam var. O da 40. Ağır Ceza'da kamu davasına dönüşmüş Zindaşti davası. Ben orada müştekiyim, mağdur durumdayım. Zindaşti'yle ilgili şikayette bulunan, tehdit edildiğini söyleyen ve Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim. Bu evrakların hepsini paylaşacağım. Devlet bana koruma kararı çıkartmış."

"Neden kimse beni ifadeye çağırmıyor?"

"Benim hiçbir suçum yok. Ama Sedat Peker denilen adamın öldürdüğü adamlar, yetim bıraktığı çocuklar var. Bunlardan konuşulmuyor. Benimle ilgili 2,5 yıldır haber yapıyorsunuz. Peki neden hiç kimse savcılığa suç duyurusunda bulunmuyor? Ben elimi kolumu sallayarak yurt içi yurt dışı geziyorum. Arabama binip Ankara'ya gidiyorum, bakanlıklara giriyorum. Uçağa biniyorum, her yere gidiyorum. Niye beni kimse ifadeye çağırmıyor? Benim adresim belli. Ben İstanbul'un en önemli kulelerinden birinde, deniz manzaralı ofisimde işimi yapıyorum. Ben dünya ile iş yapıyorum. Neden kimse beni çağırmıyor? Bunlar sadece iddia. Türkiye'de kadınlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor. Ben de farklı versiyonunu yaşıyorum. İranlı uyuşturucu baronu için ben şikayet dilekçesi veriyorum ama ben onlarla iş yapmış gibi lanse ediliyorum."

"Yıllarca AK Parti teşkilatında çalıştım"

"Gençleri gerçekten zehirliyorlar. Yalan bataklığa çekiyorlar gençleri. Gençlere neden girişimci olmaktan bahsetmiyorlar. Sevgili gençler, ben reis sevdalısı bir insanım. Yıllarca da AK Parti teşkilatında çalışmış bir insanım. Bundan da gurur duyuyorum."

"Burhan Hoca, Mevlana gibi bir insandı"

"Trump Towers'a astığım pankarttan beri benimle uğraşıyorlar. Burhan Kuzu hoca kadar insancıl, herkesin başını okşayan üniversite kendisine yumurta atan çocukları bile espriyle karşılayan bir adamdı. Burhan hocam herkesi sevgiyle kucaklayan, biri bir iş için telefon açtığında bu adam aranıyor mudur, yasa dışı bir şeyi var mıdır diye, hiç bunlar şey yapmayan, Mevlana gibi “Ne olursan ol gel” diyen, herkese kucak açan bir insandı."

"Zindaşti ve Burhan Hoca'yı ben tanıştırdım"

"Bir iddia da benim uyuşturucu baronuyla iş yaptığım, Burhan Hoca'nın bu kişiyi serbest bıraktırdığı. Bu Naci Şerifi Zindaşti'yi hiç kimse yazmazken evet ben tanıştım. Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan Hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim. Bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk, her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan benim. İfade tutanağı da burada. Tehdit ve şantaj olayından sonra benim patronumun evine de saldırdılar. Kurşunla evi taradılar, ondan sonra ben gidip şikayet dilekçesinde bulundum."