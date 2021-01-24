AKP İl Başkanı evlere giderek karne dağıttı, Barış Yarkadaş sordu: "Okul müdürü, öğrencilerinin bilgilerini AKP'ye hangi hakla veriyor?"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın öğrencilerin evlerine giderek karne dağıttığını belirterek "Okul müdürü, öğrencilerinin bilgilerini AKP'ye hangi hakla veriyor" diye sordu.

Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile, AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karnelerini evlerine giderek dağıttığını söyledi.

"Öğrencilerin gizli kalması gereken bilgilerini AKP'ye veren kişi ise Okul Müdürü Abdullah Şenol" diyen Yarkadaş, "Şenol'un makam odasına astığı fotoğrafı görünce zaten eğitim kurumlarındaki partizanlaşmanın ve 'Parti devleti'nin hangi boyuta ulaştığını görüyorsunuz. Müdür Bey, öğrencilerinin bilgilerini AKP'ye hangi hakla veriyor? Yaptığı suç ama soruşturmaya uğramayacağı hatta ödüllendirileceğini biliyor ve zamanın ruhuna uygun davranıyor" diye konuştu.

Tepkilerin ardından paylaşımı sildi

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Barış Yarkadaş'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından kendisine yönelik tepkiler üzerine paylaşımını yayından kaldırdı.

Konu sosyal medyada kullanıcıların gündemine oturdu.