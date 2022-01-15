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Ahmet Şık: Bir devlet laik olmak zorundadır

"Tarikatlara ve cemaatlere ait yurtlar kapatılmalıdır, bu devletin görevidir"

15 Ocak 2022 09:54

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir programda, tarikat ve cemaat yurtları ve burada kalan öğrencilere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bir devlet laik olmak zorundadır. Laik olmadığınızda Fethullahçılardan doğan boşluğu Menzilciler, İskenderpaşacılar, Nurcular ile doldurduğunuz bir anlayış ve TÜGVA gibi yeni paralel yapılanmalar ortaya çıkar" dedi.

Medyascope'da Dilek Şen'in programına konuk olan TİP'li Ahmet Şık, tıp öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan dolayı yaşamına son vermesiyle gündeme gelen tarikat ve cemaat yurtları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Tarikatlara ait yurtlar kapatılmalıdır"

Cemaat ve tarikat yurtların ve evlerin kapatılması gerektiğini ifade eden Şık, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Çünkü denetimsizler, kontrol yok, şeffaf değiller, dışa dönük bir yüzleri yok. Neler oluyor o evde? Bakın Enes Kara bize anlattı. Bu kadar kontrolsüz, şeffaf olmayan yapıların varlığı değil ama uygulamaları tartışma konusudur. Ben tarikatların, cemaatlerin kapatılsın gibi iddialı bir şey söylemiyorum. Bu çünkü bu insanların inanç sistemine doğru bir hakaret kastı taşıyabilir ya da yasakçılık anlamına gelebilir. Ama Tarikatlara ait yurtlar kapatılmalıdır. Bu devletin görevidir.

Bir devlet laik olmak zorundadır. Laik olmadığınızda Fethullahçılardan doğan boşluğu Menzilciler, İskenderpaşacılar, Nurcular ile doldurduğunuz bir anlayış ve TÜGVA gibi yeni paralel yapılanmalar ortaya çıkar."

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