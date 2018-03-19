Adalet Bakanlığı, Avlu dizisi için RTÜK'e başvurdu

Adalet Bakanlığı, tutuklu kadınların hikâyelerinin anlatıldığı ve daha yayına girmeyen Avlu dizisi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvurdu. Üst kurula gönderilen yazıda diziye yayınlanmadan müdahale edilmesi istenirken RTÜK başvuruyu gündemine almadı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın aktardığına göre, cezaevinde kalan kadınların hikayesinin anlatıldığı ve Star TV'de 29 Mart günü ilk bölümü yayımlanacak olan Avlu dizisi için Adalet Bakanlığı'ndan RTÜK'e yazı gitti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, dizide cezaevi personelinin 'işkenceci', kurumların 'işkence merkezi' olarak gösterildiğini, bunun bazı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edeceğini iddia ederek 'dizi yayımlanmadan gerekli tedbirlerin alınmasını' talep etti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, RTÜK'e 13 Mart tarihinde 'Avlu isimli dizi hakkında' konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, Star TV'de Avlu adlı dizinin tanıtımının yayınlandığı, ilk görüntülerde Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlar ile kurumlarda çalışan personelin mesleki onurunu zedeleyecek, kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyecek gerçeği yansıtmayan karalama ögelerinin bulunduğu öne sürüldü. Yayınlanan bu görüntülerin, devletin farklı iki kurumunda görev alan jandarma ve ceza infaz kurumu personelini yanlış algılardan dolayı zan altında bırakacağı, personelin 'işkenceci', kurumların da 'işkence merkezi' olarak toplum nezdinde algılanmasına sebebiyet vereceği iddia edilen yazıda, şöyle devam edildi: “Bilindiği üzere, ceza infaz kurumlarımızda çağdaş infaz anlayışı gereği hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup kurumlarımız yapılan reformlar ve özverili çalışmalar neticesinde adeta birer eğitim kurumu haline getirilmiştir. Ancak, bu tür dizilerin yayımlanması personelimizi zor durumda bırakarak, yapılan tüm eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine gölge düşürmekte, yürütülen tüm çalışmaları yok saymaktadır. Ticari, siyasi, reyting ve farklı çıkarlar için yarar sağlamak uğruna yapılan çalışmaların görmezden gelinmesi, toplum yararına çalışan bir meslek grubunun rencide edilmesi, yalan yanlış bilgilerle kamu hizmeti sağlayan ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele algısı oluşturulması kabul edilemez. Her ne kadar bu tür görüntülerin tamamen hayal ürünü olduğu ifade edilse de toplumun bilincinde ceza infaz kurumlarında işkence uygulanıyor algısı oluşmaktadır.” Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu dizisi, 29 Mart Perşembe günü 20.00'de yayımlamaya başlayacak. Star TV'nin internet sitesinde, Avlu dizisi şöyle tanıtılıyor: “Yılların sağır kaldığı, adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının cezaevine girişini konu alıyor. ‘Avlu' özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3. sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.”