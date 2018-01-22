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Kültür-Sanat

Zuhal Olcay Maltepelileri büyüledi

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay, Maltepelilere unutulmaz bir konser verdi

22 Ocak 2018 13:50

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay, Maltepelilere unutulmaz bir konser verdi. En sevilen şarkılarını seslendiren Olcay, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Zuhal Olcay konserine, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Oyunculuğunun yanı sıra, müzisyen kimliğiyle de yıllardır adından söz ettiren usta sanatçı, “İyisin” “Pervane” “Ayrılık da Sevdaya dahil” “Pencereler Önünde” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin sonunda, salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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