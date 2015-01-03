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Yaşam

'Zorla ilişkiye girmek istedi, boğdum'

Polis verilen adrese giderek N.U.'yu gözaltına aldı ve ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü

03 Ocak 2015 12:00

İstanbul’da yeni yılın ilk günün akşamında, kendisiyle zorla ilişkiye girmek isteyen Eyüp Altıparmak’ı boğarak öldüren N.U., cinayetten sonra polisi arayarak, ‘ben öldürdüm boşuna aramayın’ diyerek teslim oldu.

Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Beyoğlu’nda önceki  akşam gelen bir cinayet ihbarı polisi harekete geçirdi.  İhbarı yapan N.K. ile S.T., yılbaşı gecesi arkadaşı Eyüp Altıparmak’la birlikte geçirdiklerini, ancak 24 saattir kendisinden haber alınamadığını söyledi. İhbar üzerinde Altıparmak’ın  Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazarcık sokağında bulunan evine gelen polis çilingirle kapıyı açtı. İçeri giren polis, Altıparmak’ın cesediyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Altıparmak’ın iki arkadaşının ifadesine başvurdu.

İfadeleri alınan N.K. ile S.T., yeni yıl için Altıparmak’ın evinde bir bayan arkadaşla birlikte yeni yılı geçirdiklerini belirterek, “Yılbaşında Eyüp’ün evindeydik. Alkol aldık. Eğlendik. Biz gece saat 02.00’de ayrıldık. Eyüp kadın arkadaşla birlikte kaldı. Bir gün sonra aradık. Kendisinden haber alamayınca şüphelendik” dediler.

Bunun üzerine şüpheli kadının üzerinde yoğunlaşan polise bu sırada bir telefon geldi. Telefonun diğer ucunda polisin şüpheli olarak aradığı N.U.cinayeti itiraf etti. N.U. polise, “Boşuna aramayın Eyüp’ü ben öldürdüm.Teslim oluyorum” dedi. Verilen adrese giderek N.U.’yu gözaltına alan polis, ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

 

'Hak ettiğini buldu'

 

N.U.’nın eşinden ayrıldığı ve 3 çocuk annesi olduğu belirlendi. Fuhuştan,yaralama ve uyuşturucudan 20 kez polise geliş kaydı bulunan N.U., cinayeti  maktulün  kendisiyle zorla ilişkiye girmek istemesinden kaynaklandığını söyledi. Birlikte alkol aldıklarını belirten N.U., “Eyüp’le 1.5 yıldır tanışmışlığımız var. İstemediğim halde benimle zorla ilişkiye girmek istedi. Ben de boğdum” dedi. Altıparmak’ı elle boğduğu belirlenen N.U., adliyeye götürülürken, öldürdüğü Altıparmak için “Hak ettiğini buldu” dedi.

 

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