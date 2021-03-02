Zoom'un gelirleri yüzde 326 arttı

Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminin en popüler çevrimiçi platformlarından olan Zoom, gelirlerini yüzde 326 artışla 2,6 milyar dolara yükseltti. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 120 milyar dolara ulaştı.



Şirketin, 31 Ocak 2021’de biten mali yılın son çeyreğinde gelirleri, geçen dönemin aynı çeyreğine göre yüzde 369 artışla 882,5 milyon dolara ulaştı.

Merkezi ABD’nin California kentinde olan 9 yaşındaki şirket, 31 Ocak 2022’de bitecek olan mali yılda da gelirlerini yüzde 43 artırarak 3,78 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; 31 Aralık 2019’da 18,8 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri, Ekim 2021’de 161 milyar dolara kadar yükselmiş, daha sonra aşı haberleriyle bir miktar gerilemişti.

Aşılamaya rağmen gelirlerini bu yıl da artırmayı planlayan şirketin şu anki piyasa değeri 119,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, dün yüzde 9,7 değer kazandı.

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Eric Yuan’ın serveti de son bir yılda 3,6 milyar dolardan 19,8 milyar dolara sıçradı. 1970 yılında Çin’de doğan Yuan, Bloomberg’ün dünyanın en zengin insanları sıralamasında 93. sırada bulunuyor.