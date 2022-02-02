T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta kadın cinayeti: Eşini çekiçle öldürdü!

Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, polis merkezine götürüldü

02 Şubat 2022 10:19

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ahmet Ayçelebi (58), eşi Şahizer Çelebi'yi (58) çıkan tartışmada başına çekiçle vurarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi ile Ahmet Ayçelebi aradında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü. (DHA)

kadın cinayeticinayethaberahmet ayçelebişahizer çelebi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24