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Spor

Zonguldak Kömürspor - Karşıyaka: 1-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Kerem Yükünç (xx), Orhan Fahlıoğulları (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal(xx), Ercan (xx), Kamil (xx), Hasan (xx)(Dk

11 Mart 2018 20:45

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Kerem Yükünç (xx), Orhan Fahlıoğulları (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal(xx), Ercan (xx), Kamil (xx), Hasan (xx)(Dk.68 Furkan xx), Onur (xxx), Hüseyin (xx), Tahir (xxx)(Dk.90 Raşit ), Mert (xx), Uğur (xx)(Dk.85 Semih ), Okan (xxx)
KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Cenk (xx), Arif (xx), Mahmut (x)(Dk.46 Hakan xx), Tayfun (x)(Dk.84 Muhammet), Battal (xx), Mustafa (x)(Dk.31 Abdurrhman xx), Mustafa Aşan (xx), Metin (xx), Doğukan (xx), Özgür (xx)
SARI KARTLAR: Uğur, Mert, Kemal, Kamil (Zonguldak Kömürspor) - Arif, Özgür, Metin (Karşıyaka)
GOL: Dk. 89 Okan (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Karşıyaka\'yı 1-0 yendi.
5\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin\'in sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
24\'üncü dakikada Onur\'un sol kanattan ceza sahası içine taşıdığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onur\'u vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
32\'nci dakikada etkili olan konuk takımdan Doğukan\'ın vuruşunda top, kaleciden döndü.
35\'inci dakikada Onur\'un ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere gönderdi.
43\'üncü dakiakda Uğur\'un sağ kanattan ortasında Tahir\'in kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.
46\'ncı dakikada Özgür\'ün sol kanattan etkili ortasında topu defans güçlükle kornere çeldi.
55\'inci dakikada sol kanattan Onur\'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topu defans kafayla uzaklaştırdı.
66\'ncı dakikada Tayfun\'un sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası içine gönderdiği topa Cenk, kafa vurdu. Top, kalenin yanından dışarı çıktı.
73\'üncü dakikada Onur\'ın sağ kanattan ortasına kafayla yükselen Hüseyin\'in vuruşunda top, az farkla auta çıktı.
89\'uncu dakikada ceza sahası içinde Okan\'ın vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma, Zonguldak Kömürspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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