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Sağlık
BBC Türkçe

Zika virüsü 'eklem deformasyonuna yol açabilir'

Bilim insanları hamilelik sırasında Zika virüsüne yakalanmanın bebeklerde beyin gelişimini engellemesinin yanı sıra uzuvlardaki eklemlerde de bozulmaya yol açabileceğinden korkuyor.

10 Ağustos 2016 17:04

Bilim insanları hamilelik sırasında Zika virüsüne yakalanmanın, bebeklerde beyin gelişimini engellemesinin yanı sıra uzuvlardaki eklemlerde de bozulmaya yol açabileceğinden korkuyor.

Zika salgınının en çok görüldüğü Brezilya'nın Recife kentindeki uzmanlar, BMJ adlı bilimsel yayına yedi şüpheli vakadan bahsetti.

Latin Amerika'nın büyük kısmında görülen virüsün bebeklerin beyin gelişimini engelleyip, anormal küçüklükte kafalarla doğmalarına yol açtıkları biliniyordu.

Uzmanlar, Zika'nın anne karnındaki bebeklerde kalıcı beyin hasarına yol açtığı konusunda uzlaşıyor. Virüs plasenta aracılığıyla anneden, bebeklere de geçebiliyor.

Brezilya'da araştırma yapan Dr Vanessa van der Linden ve ekibi uzuvlardaki eklem bölgelerinde de Zika'dan kaynaklanabilecek deformasyonlar görüldüğünü bildirdi.

Zika enfeksiyonuyla doğan yedi bebeğin kalça, diz, bilek, ayak bileği ve parmaklardaki eklemlerinde artirogripoz adı verilen sorunlar görüldü.

Artirogripoz, bazıları çok sıkı, bazıları da çok zayıf olan kaslardaki deformasyonlardan kaynaklanıyor.

Dr. Linden ve ekibi Zika virüsünün eklemlerin kendisine değil, beyinde eklem bölgelerindeki kasları yöneten sinir merkezlerine saldırdığından şüpheleniyor.

Yedi bebeğin hiçbirinde bu tür deformasyonlara yol açabilecek kızamıkçık ya da HIV gibi hastalıklar görülmedi.

Dr. Linden makalesini yazmasının ardından 14 bebekte daha bu tür deformasyonlara rastladığını ifade etti.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof.Jimmy Whitworth bulguların kesin kanıtlar olmamakla birlikte, son derece ikna edici olduğunu belirtti.

Whitqorth "Mikrosefali (Beyin gelişiminin engellenmesi yüzünden kafanın küçük kalması) Zika'nın en belirgin özelliğiydi, ancak bu virüsün başka zararlar verebileceği de açıkça görülüyor" dedi.

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