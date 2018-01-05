Zeytinyağı hırsızlığına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesindeki bir evden 130 kilo zeytinyağı çalınmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi\'nde yaşayan Hüseyin Kahraman\'ın evinden dün 3 büyük bidondaki toplam 130 kilo zeytinyağı çalındı. Karaman\'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Zeytinyağını çalanların Y.T. ile Ş.T. olduğunu belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. İki zanlı, Başaran Mahallesi\'ndeki evlerinde çaldıkları zeytinyağıyla birlikte yakalandı. Şüphelilerden yaşı küçük olan Y.T. serbest bırakılırken, Ş.T. ile ilglili işlemlerin sürdüğü bildirildi.



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