Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin

Resmi Gazete'de yayınlanan karar uyarınca madencilik faaliyetlerinin tapuda ‘zeytinlik’ olarak kayıtlı olan bölgelerde olması ve başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda faaliyeti yürütecek kişi, bitiminde rehabilite edeceğini taahhüt etmesi şartıyla zeytinlikleri kullanabilecek.

Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek olan, 21.9.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine eklenen yeni karara göre, “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak” Bakanlık tarafından izin verilebileceği kaydedildi.



