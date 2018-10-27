Zeytin, toprak ve tuvalle buluştu

Kadri KAYA /AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri kapsamında seramik ve resim karma sergisi açıldı. \'Toprakla da şiir yazılır\' temalı sergide Ayvalık\'ta yaşayan seramik sanatçısı Naile Cimit, Çiğdem Celasin ve Fatma Kızılata\'nın eserleri yer aldı.

Sakarya Mahallesi’ndeki Naile Cimit Seramik Atölyesinde açılan sergide, zeytin ağacı temalı seramik eserler, zeytin dalı ile süslenen tabak ve resimler büyük beğeni topladı. 40 yılı aşkın süredir seramik sanatıyla uğraşan, Ayvalık Belediyesi Zeytin Galerisi\'ne zeytin ağacı seramiği ile Ayazma’da rölyef çalışması yapan Naile Cimit, 16 özgün çalışmasını 3 ayda tamamladığını belirterek, \"Çamuru çok seviyorum. Zeytini çok seviyorum. Bu çalışmamda öneri üzerine ikisini bir araya getirdim\" dedi.

Sanatçı, Çiğdem Celasin\'in zeytin temasını zarif biçimde yansıtan seramik tabakları ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda bölümü öğrencisi Fatma Kızılata\'nın da seramik ve resim çalışmaları da sergide yer aldı.

Ayvalık ilçesinde, 29 Ekim tarihine kadar devam edecek olan sergi iki hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

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