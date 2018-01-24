'Zeytin Dalı Harekatı'na tepki paylaşımı yapan 3 şüpheli adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE’de, sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP il eş başkanları Nusret Kutluay ve Seza Beytaş ile İnsan Hakları Derneği (İHD) MYK üyesi Hayrettin Pişkin, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, sosyal medyadan Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayıcı paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, dün, HDP il eş başkanları Kutluay ve Beytaş ile İHD MYK üyesi Pişkin, \'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.



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