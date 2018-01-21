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'Zeytin Dalı' harekâtı başladı, akreditasyon ambargosu kalktı; Başbakan, 'muhalif' medyayı da çağırdı

Başbakan: Harekât 4 safhada yapılacak

21 Ocak 2018 14:56

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtı hakkında bilgi vermek amacıyla gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen toplantıya uzun süredir "akreditasyon ambargosu" uygulanan ve "muhalif" olarak tanımlanan gazetelerin temsilcileri de çağırıldı. 

CNN Türk canlı yayınında verilen bilgiye göre, davet gönderilen kuruluşlar arasında Sözcü, OdaTV, Cumhuriyet ve Aydınlık da yer aldı. 

Başbakan Binali Yıldırım burada harekâtın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. "Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini" belirten Yıldırım, harekât başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

 

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