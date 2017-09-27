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Zeytin bahçesinde insan kafatası bulundu

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek İlçesi Doğanlar Kırsal Mahallesi’nde zeytin bahçesinde kafatası bulundu

27 Eylül 2017 19:08

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek İlçesi Doğanlar Kırsal Mahallesi’nde zeytin bahçesinde kafatası bulundu. Kafatasının, geçen haziran ayından bu yana kayıp olan 64 yaşındaki Süleyman Bakay’a ait olabileceği üzerinde duruluyor.
Erdek İlçesi Doğanlar Mahallesi’nde bir zeytin bahçesinde zirai ilaçlama yapan zeytin üretecisi Hasan Türker, arazide bir insan kafatası gördü. Türker, bahçesinde gördüğü kafatasının Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan ve Haziran ayından bu yana kayıp olan Süleyman Bakay’a ait olabileceği düşüncesiyle kardeşi Erdem Bakay’ı telefonla arayıp bilgilendirdi. Erdem Bakay’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede inceleme yaparak kafatasını bulunduğu yerden aldılar. Kayıp Süleyman Bakay\'ın kardeşi Erdem Bakay çevrede yaptığı araştırmada ağabeyine ait olduğunu öne sürdüğü kıyafet parçalarını bularak jandarmaya teslim etti. Arazide bulunan kafatası, kime ait olduğunun tespiti için Erdek Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Erdem Bakay’dan da DNA örneği alındı.
Süleyman Bakay’ın haziran ayı sonlarına doğru eve gelmemesiyle ailesi tarafından jandarma ve AFAD’a kayıp ihbarında bulunulduğu, Doğanlar Kırsal Mahallesi’nde yapılan aramada ise bulunulamadığı öğrenildi.

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