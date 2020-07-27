Zenit'in kaptanı Ivanovic şampiyonluk töreninde kristal kupayı kırdı!

Rusya Kupası finalinde Khimki'yi 1-0 mağlup eden Zenit St. Petersburg'un deneyimli futbolcusu Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı yere düşürdü. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken yere düşen kupa da parçalandı.

Rusya Premier Ligi'nde 2019/20 şampiyonluğunu kazanan Zenit St. Petersburg, Rusya Kupası finalinde Khimki ile kozlarını paylaştı.



Mücadeleyi Artem Dzyuba'nın golüyle 1-0 kazanan ekip, kupada da mutlu sona ulaşırken şampiyonluk kutlamalarına Zenit takımının kaptanı Branislav Ivanovic damga vurdu.



Sırp futbolcu, kristal olarak tasarlanan kupayı yere düşürdü. Kupanın kırılarak yere düştüğü anlar törene damga vurdu.Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı düşürdü ve kırdı