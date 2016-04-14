ZDF: Şiir ceza muafiyeti kapsamında



ZDF kanalının görevlendirdiği Redeker Sellner Dahs adlı hukuk bürosu tarafından yapılan incelemede, Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiirin cezayı gerektiren sınırları aşmadığı belirtildi.

ZDF kanalı, söz konusu hukuki değerlendirmeye dayandırarak yaptığı açıklamada Böhmermann’ın arkasında durdu. Anayasanın kamu yararı ile ilgili konularda kaba bir üslup ile de olsa hiciv özgürlüğünü güvence altına aldığına dikkat çekildi. Söz konusu şiirin "bireysel ve genel zevklere uygunluğundan bağımsız olarak" anayasada ceza muafiyeti kapsamında olduğu bilirildi.

"Şiir, arşive geri alınmayacak"

Hukuki değerlendirmede, abartılı sahnelemelerle bir konuya dikkat çekmek ve eleştirmenin hicvin esaslarından olduğu belirtildi. 31 Mart 2016 tarihinde Böhmermann tarafından "Neo Magazin Royale" programında okunan şiirin, "Extra 3" programındaki hiciv videosunun yol açtığı siyasi tartışmalar ile Türkiye Cumhurbaşkanı’nın buna ilişkin tepkilerini ele aldığı ve bunları "genel bir mizah paketi" içerisinde sunduğu belirtildi. Şiirin biçimi ve içeriği ile Erdoğan’ın onurunu incitmeyi hedeflemediği aksine bu konularla eleştirel bir tartışma yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

ZDF kanalı, yayın ilkelerine uymadığı gerekçesi ile Böhmermann’ın okuduğu şiiri 1 Nisan tarihinde internet arşivinden çıkarmıştı. Kurum içi ve dışından yapılan tüm eleştiri ve itirazlara rağmen kanalın bu kararına sadık kalacağı belirtildi. Bu kararın şiirin "cezai değerlendirilmesinden" ayrı tutulması gerektiği belirtildi.

Alman kamu kurumu ZDF ekranlarında yayınlanan şiirde küfürlü ifadeler yer alıyordu.