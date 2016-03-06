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"Zaman ekibinin yeni gazetesi 'Yarına Bakış' çıktı"

Samanyolu Haber sitesi, yeni gazeteyi "Zaman Gazetesi ekibi yoluna yeni bir gazete ile devam etme karar aldı" ifadeleriyle duyurdu

06 Mart 2016 10:50

Zaman'a kayyum atanmasının ardından gazete ekibi yeni bir gazete çıkardı. Gazete 'Yarına Bakış' adıyla ilk sayısını yayımladı.

Yazı fontları ve sayfa mizanpajı Zaman gazetesine  benzeyen yeni gazetenin birinci sayfası, Gülen cemaatine yakın birçok Twitter hesabından paylaşıldı.

Samanyolu Haber sitesi de yeni gazeteyi "Zaman Gazetesi ekibi yoluna yeni bir gazete ile devam etme karar aldı" ifadeleriyle duyurdu.

Zaman'a kayyum atanmasının ardından gazetenin Yenibosna'daki binasının önünde toplanan kalabalığa polis sert müdahalede bulunmuştu.

Kayyum heyeti polisle birlikte önceki gece binaya giriş yapmış, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, iş akdinin feshedildiği gerekçesiyle dün gazete binasına alınmamıştı.

Yeni Bakış'ın ilk sayısının birinci sayfası şöyle:

 

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