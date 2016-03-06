"Zaman ekibinin yeni gazetesi 'Yarına Bakış' çıktı"

Zaman'a kayyum atanmasının ardından gazete ekibi yeni bir gazete çıkardı. Gazete 'Yarına Bakış' adıyla ilk sayısını yayımladı.

Yazı fontları ve sayfa mizanpajı Zaman gazetesine benzeyen yeni gazetenin birinci sayfası, Gülen cemaatine yakın birçok Twitter hesabından paylaşıldı.

Samanyolu Haber sitesi de yeni gazeteyi "Zaman Gazetesi ekibi yoluna yeni bir gazete ile devam etme karar aldı" ifadeleriyle duyurdu.

Zaman'a kayyum atanmasının ardından gazetenin Yenibosna'daki binasının önünde toplanan kalabalığa polis sert müdahalede bulunmuştu.

Kayyum heyeti polisle birlikte önceki gece binaya giriş yapmış, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, iş akdinin feshedildiği gerekçesiyle dün gazete binasına alınmamıştı.

Yeni Bakış'ın ilk sayısının birinci sayfası şöyle: