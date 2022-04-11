Zafer Partisi'nden İyi Parti'ye toplu geçiş

Zafer Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Atacan Al ve il yönetimi kurulu üyeleri İyi Parti'ye katıldı.

İyi Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, istifa haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karasu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Atacan Al ve Zafer Partisi il yönetimi kurulu üyeleri partimize katıldı”

Geçtiğimiz günlerde Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Zafer Partisi'nden istifa etmişti. Koncuk, partisine yaptığı eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde dile getirmişti:

"4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum. 4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum."