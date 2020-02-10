Esnaf, zabıtanın el koymak istediği tezgâhtaki tüm simitleri satın aldı

İstanbul Arnavutköy'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.

Arnavutköy'de meydana gelen olayda, 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Arabaya el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların el koymasına engel olan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



