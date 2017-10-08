Yüzücüler, maratonda dayanıklılık gösterdi (2)

MADALYALARINI ALDILAR

Bodrum\'da Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında yapılan Açık Su Yüzme Maratonu\'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 1500 metre yarışı kadınlar genel klasmanında Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Nesrin Özgün (45) birinci, aynı kulüpten Berna Gedik (32) ikinci ve ODTÜ Su Sporları Kulübü sporcusu İmren Uyar (29) üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanında ise Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Tolga Öcal (38) birinci, Turkcell sporcusu Ümit Kemal Cengiz (41) ikinci ve Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Mert Zeydanlı (30) üçüncülüğü elde etti. 3 bin metre Kadınlar Kategorisi\'nde genel sonuçlarına göre İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Şendil (28) birinci, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Esra Şenses (35) ikinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Bahar Atamer (43) üçüncü olarak yarışı tamamladı. Erkekler genel klasmanında ise Maraton Masters sporcusu Turgut Esen (53) birinci olurken, onu Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Denizhan Dağdelen (30) ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Umut Gözen (38) üçüncü olarak takip etti. 6 bin metre Dayanıklılık kategorisinde ise kadınlarda, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Bige Vardar (29) birinci, Maraton Masters sporcusu Senem Ülker (46) ikinci ve Maraton Masters sporcusu Seda N. Kansuk (46) üçüncü oldu. Erkekler genel klasman sonuçlarına göre, Maraton Masters sporcusu Emrah Özsevim (40) birinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Emrah Gemicioğlu (48) ikinci, Amerika Birleşik Devletleri\'nde ferdi olarak katılan Anton Kort (40) üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda dereceye giren sporculara, madalya, kupa ve plaket ödülleri verildi. Yaş gruplarına göre dereceye giren yüzücülere madalyaları dağıtıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)



FOTOĞRAFLI