Yürüyen Merdivenler'den ikinci albüm; 'Yok mu, var'

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinden Yiğit Özatalay’ın da üyesi olduğu Yürüyen Merdiven grubu, ikinci albümleri \'Yok mu, Var\'ı müzikseverlerle buluşturdu.

Birçok başarılı sanatçının da düetleriyle eşlik ettiği, 12 Aralık\'ta yayınlanan albümün lansman konseri, 20 Aralık’ta Nardis Jazz Club Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinden Yiğit Özatalay’ın aralarında bulunduğu Yürüyen Merdiven grubu, \'Yok mu, Var\' isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. BİLGİ Music Label etiketiyle çıkan albümün kayıtları Santralistanbul Kampüsü’ndeki BİLGİ Müzik Bölümü Kayıt Stüdyosu\'nda gerçekleştirildi. Albümde Yürüyen Merdiven’e Tülay Günal, Genco Erkal, Ülkü Aybala Sunat, Tolga Bilgin, Angelika Niescier, Güç Başar Gülle, Kristian Lind, Çağdaş Engin ve Luca Avanzi eşlik etti.

MÜZİKAL YOLCULUK ALBÜME DÖNÜŞTÜ

Kendini \'mekanik bir yapıdan ziyade iki bacaklı bir organizma\' olarak nitelendiren Yürüyen Merdiven grubu, Yiğit Özatalay ile Mustafa Kemal Emirel’i birbirine bağlayan 15 yıllık dostluğun ürünü olarak ortaya çıktı. Albüm, davulun melodik kişiliğiyle piyanoya, piyanonun ise perküsif kişiliğiyle davula yaklaşmasıyla oluşan dengeyi müzikseverlere sunuyor. Özatalay piyano ve besteleriyle, Emirel ise davuldaki performansıyla öne çıkıyor.