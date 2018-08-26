YURT BÜLTENİ -21

SİVAS\'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR (1)



SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalırken, çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği de öğrenildi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın Koçali Mahallesi\'ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi. Kent merkezinden de takviye birliklerin bölgeye doğru yola çıkarıldığı, ayrıca havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangınla ilgili görüntüler (Amatör kamera)

Haber: SİVAS, (DHA)

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Sivas\'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde başlayan orman yangının kontrol altına alınması için ilçedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçeler ve il merkezinden de belgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının ilk olarak Koçali mezrasında bir arazide çıktığı, daha sonra ise ağaçlara sıçradığı ve yaklaşık 50 hektarlık bir alana yayıldığı ileri sürüldü. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yangının araziden çıkıp ormanlık alana yayıldığını ifade ederek, \"Çok şükür can ve mal kaybı yok ama ormanlar bizim canımız. Orman İşletme, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı olarak bizler çaba gösteriyoruz. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipler geldi. Arazi çok sarp olduğu için müdahale zorlaşıyor\" dedi. Yerleşim yerleri için önlem alındığını belirten Epsileli, \"Hem yukarıdaki, hem aşağıdaki mahallemizde önlemler alındı. Evlerle ilgili bir sıkıntı yok. Bir can veya mal kaybı yok. Tabi ormanlarımız da bizim ciğerlerimiz. Adana\'dan helikopter istemiştik. Helikopter çıkış yapamamış. Arazi çok sarp olduğu için, yol bulmak zor. Ondan dolayı müdahale zorlaşıyor. Şu anda belediyenin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. İnşallah kontrol altına alındı gibi. Büyük bir kısmı alındı\" diye konuştu.

Yangına, bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan Koyulhisar Belediyesi İtfaiye Amiri Fahrettin Fırat, ise 2 araç ve 2 iş makinesi ile yangına müdahale ettiklerini belirterek, \"50 hektar üzerinde bir alanda yangın var. Helikoptere ihtiyacımız var. İnsan gücü ile yapılacak gibi değil. Adana\'dan bir helikopter gelecekti ama henüz bir gelişme olmadı. Arazi engebeli olduğu için itfaiye ekipleri olarak müdahale edemiyoruz\" diye konuştu.

Köy sakinleri ise, yangının küçük bir noktada çıktığını, ancak zamanında müdahale dilmediği için kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını ifade etti. Köylüler, şu anda yangının evlere sıçrama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, ancak orman yangınını devam ettiğini vurguladı.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ormanlık alandaki yangından görüntüler

-Bölgeye sevk edilen ekiplerin köye girişleri

-Belediye Başkanı Epsileli\'nin açıklaması

-İtfaiye amirinin açıklaması

-Köylülerin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),(DHA)

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YANGINDA MAHSUR KALAN İKİ KADIN, ÜÇÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI



SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, evin 3\'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı. Dumandan etkilenen iki kadından biri yaralandı. Kadınların balkondan aşağıya atlama anı ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı. Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı. Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı. Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

KADINLARIN BALKONDAN ATLAMA ANINI VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Kadınların balkondan atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yanlış park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, alevlere müdahale söndürdü. Ayrıca yan dairede bulunan yaşlı bir kadın da itfaiye erleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İki kadının balkondan aşağı atlaması (cep telefonu kamerası)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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Tatilcilerin dönüşü sürüyor (2)

AKŞAM SAATLERİNDE DE DÖNÜŞ DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin dönüşleri akşam saatlerinde de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşandı. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli\'nin Körfez ilçesi arasında trafik etkili oldu. İzmit Bekirdere rampasında ise yoğun ama akıcı bir trafik gödüldü.

Karayollarındaki trafik yoğunluğunun pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hava kararmaya yakın trafik görüntüsü

-Hava kararınca trafik görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KOCAELİ (DHA)

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KUYUYA DÜŞEN YAŞLI ADAMI AFAD KURTARDI



AKSARAY\'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz (64), 5 metrelik kuyuya düştü. AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan Paslanmaz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Konya’dan, Aziz Gregorius Kilise Camii’ne ziyarete gelen Can Paslanmaz dengesini kaybederek, tarihi yapının içerisindeki 5 metrelik boş kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, Paslanmaz’ı kuyudan halatla kurtardı. Hafif yaralı olan Paslanmaz, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Paslanmaz’ın sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyudan görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Yaralının kurtarılması

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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