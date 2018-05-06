Yunus Emre kabri başında anıldı

MİHALIÇÇIK (Eskişehir), (DHA) - BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, Eskişehir\'in Mihalıççık ilçesinde kabri başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Eskişehir Valiliği\'nin düzenlediği \'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası\' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesinin daha önce belde olan Yunus Emre Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Özdemir çakacak, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay,Mihalıççık Kaymakamı Emre Oğuztürk, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Ünsal ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Özdemir Çakacak ile beraberindekiler Yunus Emre\'nin ilçede bulunan 3 ayrı kabrini ziyaret ederek dua okudu. Özdemir Çakacak kabre gül bıraktı. Vali Özdemir Çakacak yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Yunus Emre, İslam tasavvuf geleneğinin manevi ikliminde yetişmiş, tasavvufun rehberliği ile çıktığı aşk yolculuğunda daima Hakk\'ı aramanın, Allah\'a layık bir kul olmanın mücadelesini vermiştir. Bu yolculuğun nihayetinde aradığını bulmuş, zamana ve mekana mahkum olmadan çağları aşan bir ses oluvermiştir. Bugün burada makamı başında bulunduğumuz Yunus Emre\'nin evrensel mesajları tüm dünyaya ulaşmış; o \'sevgi\' kelimesi ile birlikte anılır olmuştur. \'Biz kimseye kin gütmeyiz kamu alem birdir bize\' diyerek halka sevginin, hoşgörünün, affedici olmanın, dindarlığın yolunu göstermeye çalışmıştır.\"

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korusu tarafından ilahiler okundu.



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