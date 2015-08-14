Yunanistan yardım paketini oyluyor



Günün ilerleyen saatlerinde oylamaya sunulan üçüncü yardım paketine ilişkin koşulların meclisin geniş desteğini alarak kabul edilmesi bekleniyor.

İktidar partisi Syriza'nın sol kanadından çok sayıda milletvekili "hayır" oyu kullanacağını açıklamıştı. Ancak muhalefet destek sinyali verdi. Yunanistan'ın uluslararası alacaklılar ile varılan anlaşma doğrultusunda üçüncü yardım paketi karşılığında sıkı tasarruf önlemlerini hayata geçirmesi talep ediliyor. Reuters'in hükümet çevrelerine dayanarak aktardığı haberine göre, yeni yardım paketinin hacmi 91 milyar 700 milyon euro tutarında olacak.

Kurtarma paketinin Yunan meclisinde kabul edilmesi halinde, Brüksel'de bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanlarının da paketi onaylaması bekleniyor. Ancak, yardım paketinin yürürlüğe girebilmesi için Euro Bölgesi'nin aralarında Alman meclisinin de bulunduğu çok sayıda ulusal parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

Avrupa Merkez Baknası'na 20 Ağustos'ta kredi ödemesi yapması gereken Yunanistan'ın acil olarak sıcak para girişini sağlaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Meclis önünde protesto

Yunan devlet televizyonunun aktardıklarına göre, binlerce Yunan meclis binası önünde toplanarak yeni yardım paketi karşılığında şart koşulan sıkı tasarruf önlemlerini protesto etti. Komünist PAME sendikası ile Kamu Emekçileri Konfederasyonu ADEDY pakete “hayır” diyen Yunanları protestoya çağırmıştı.

IMF borçların silinmesini istiyor

Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası alacaklıları arasında bulunan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni yardım paketine katkı sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İki haftalık bir ziyaret çerçevesinde Atina'da bulunan IMF'nin Yunansitan ekibi sorumlusu Delia Velculescu, "Yunanistan'ın Avrupalı ortaklarının ülkenin borç yükünün azaltılması için borçları silinmesi kararı alması bizi sevindirir" dedi. Velculescu, kurumun yardım paketine katkı sağlayıp sağlamayacağı yönündeki kararını, Yunan hükümetinin programın öngördüğü adımları atması ve borçların silinmesi yönündeki girişimlerden sonra vereceğini söyledi.

IMF, haziran ayındaki Yunanistan raporunda, borç kolaylıklarından borçların silinmesine kadar pek çok farklı seçeneği gündeme getirmişti.