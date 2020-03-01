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Dünya

Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin sınır kapısı kararı üzerine toplanacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin sınırları açması üzerine güvenlik önlemlerini arttıracaklarını açıkladı

01 Mart 2020 13:25

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin sığınmacılar için sınır kapılarını açmasının ardından bu akşam Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. 

Mitsotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumunu görüşmek üzere TSİ 19.00'da ulusal güvenlik konseyini toplayacak.

Miçotakis, Twitter'dan da İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin aldığı sınır kapısı kararı üzerine şunları yazdı: "Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.”

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