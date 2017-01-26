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BBC Türkçe

Yunanistan firari askerleri iade etmeyecek

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den bu ülkeye kaçan sekiz askerin iade edilmesi talebini reddetti.

26 Ocak 2017 19:24

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonra Türkiye'den bu ülkeye kaçan sekiz askerin iade edilmesi talebini reddetti.

Karardan kısa süre önce Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis "Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak" açıklamasını yapmıştı.

6 Aralık'ta Atina Temyiz Mahkemesi, sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmelerine hükmetmişti.

Darbe girişiminden kısa süre sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu.

Askerler, Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda adil yargılanmayacaklarını savunuyor ve darbe girişimine katıldıklarına dair iddiaları reddediyor.

Türkiye ise askerlerin iade edilmesini istiyor.

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