Yunanistan derbisinde taraftarlar sahaya girdi, başkan soyunma odasına kaçtı

Yunanistan'da oynanan Panathinaikos - Olympiakos derbi mücadelesi öncesinde ortalık karıştı. Olympiakos Başkanı ve teknik direktörüne önce meşale atan Pana taraftarları daha sonra sahaya daldı.

Karşılaşma öncesinde Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in sahaya çıkması üzerine tribünlerde gerilim başladı. Pana taraftarları tarafından Marinakis'e çok sayıda meşale atılırken, güvenlik güçleri anında çembere aldıkları başkanı soyunma odasına kaçırdı, ancak gerginlik bitmedi.

Bir süre sonra Olympiakos Teknik Direktörü Vitor Pereira, Panathinaikos'un ünlü tribün topluluğu 'Gate 13' ün önüne giderek, eli ile 'gel' anlamına gelen bir işaret yaparak, bir şeyler söyledi. Bu hareket üzerine Panathinaikos taraftarları sahaya inekern, Pereira'yı ve bazı oyuncuları kovalamaya başladı.

Polis ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti ve Olympiakos cephesini oradan uzaklaştırdı. Ancak taraftarlar polisle çatıştı ve Panathinaikos oyuncularının sahaya girmesi ile olaylar biraz olsun sakinleşti.

Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı ve lider Olympiakos ile olan puan farkını 3'e indirdi. Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftası geride kalırken Olympiakos 58 puanla lider durumda, Panathinakos ise 55 puanla onu takip ediyor.