Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Larisa kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu. Larissa'nın 24 km kuzeybatısında meydana gelen depremin ardından, 4,6 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Atina'da ve Batı Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildi.

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin 6,9 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

İzmir'in Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye’deki insanlar için ya da can ve mal kaybı gibi herhangi bir hasar yaratabileceğini düşünmüyorum" açıklamasını yaparken, deprem kaynaklı "ölümler yaşanmış olabileceğini" söyledi.

CNN Türk'ün Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki ise, herhangi bir tesisin veya yerleşim yerinin yıkıldığına dair bilgi olmadığı bilgisini paylaştı.