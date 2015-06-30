Yunanistan bugün IMF'ye ödeme yapmazsa dibe vuracak

Yunanistan’ın olası iflasına 24 saat kala hem Başbakan Alexis Çipras hem de kreditörler son kartlarını oynadı. Çipras Avrupalı liderlere mektup yazıp mali yardım anlaşmasının uzatılmasını isterken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jan Cloude Juncker ise Yunan halkına, “Referandumda hayır demek Avrupa’ya hayır anlamına gelir” uyarısında bulundu.

Yunanistan bugün IMF’ye olan 1.6 milyar Euro’yu ödemediği takdirde teknik olarak iflas etmiş sayılacak. Yine kreditörlerle yapılan mali yardım anlaşmasının da süresi dolacak. Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, İflasa son 24 saat kala ülkede finansal işlemler durup, Yunan halkı 5 Temmuz’daki referanduma odaklanmışken Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras son kartını oynadı. Çipras Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüşerek ‘kurtarma’ planının uzatılması için destek istedi. Ayrıca Çipras tüm Avrupa Birliği liderlerine mektup yazarak aynı talebi tekrarladı. IMF, Avrupa merkez bankası (ECB) ve Avrupa Komisyonu ile yürüttüğü müzakere masasından kalkan Çipras’ın bu hamlelerine karşılık Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker sert bir açıklama yaptı. Müzakerelerin sürdürüldüğü Brüksel’i yani kreditörleri suçlayan Çipras’ın yaklaşımını “egoist, taktik ve popülist” olarak niteleyen Juncker teamül sınırlarını zorlayıp Yunan halkından 5 Temmuz’daki referandumda “evet” oyu kullanmasını istedi. Juncker “Hayır demek Avrupa’ya hayır anlamına gelir” uyarısında bulundu.

‘Görüşmeye açığız’

Dün piyasaların yanı sıra Avrupa liderlerinin de gündemi Yunanistan idi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunanistan’ın Euro Bölgesi için büyük bir zorluk olduğunu belirtirken “Yunanistan’a yapılan teklif çok cömertti. Eğer Yunanistan istiyorsa, müzakereler hala açık” diye konuştu. Merkel şöyle konuştu: “Yunanistan eğer referandumdan sonra daha fazla görüşme isterse buna hayır demeyeceğiz. Yardımlarla reformlar arasındaki bağ koparsa Euro başarısız olur” dedi. Yunanistan halkına ne oy vereceklerini söylemek gibi bir tavrının olmayacağına dikkat çeken Merkel yeni bir zirvenin yapılabileceğini ima etti. Aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande de “Kreditörler ve Yunanistan anlaşmaya çok yakındı, umarım müzakereler kaldığı yerden devam eder” diyerek olumlu mesaj verdi. İngiltere Başbakanı Cameron, Eurogroup ve Yunanistan istikrarın sürmesi için anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. İrlanda ve İspanya yetkililerinden yapılan açıklamalarda da Yunanistan’ın Euro’da kalması istendiği vurgulandı ve referandumdan ‘hayır’ çıkmaması gerektiği belirtildi.

Acil toplantı

Juncker sorulacak sorudan bağımsız olarak tüm dünyanın referandumdan çıkacak “hayır” yanıtını Yunanistan’ın Euro Bölgesi ve Avrupa ile arasına mesafe koymak istediği şeklinde algılayacağının altını çizerek “Derinden sevdiğim Yunanlara diyeceğim şu: Ölümden korktuğunuz için intihar etmemelisiniz. Evet oyu kullanmalısınız” dedi. “Hayır” sonucunun “felaket” niteliğinde olacağının altını çizen Juncker, “Yunanistan, Avrupa ailesinin bir üyesi ve bu ailenin bir arada kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘İhanete uğradım’

YUNAN hükümetinin AB’ye yönelik eleştirilerini reddeden Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, “Gösterdiğim tüm çabaların ardından, Komisyon’un ve diğer kurumların dahil olduğu tüm çabaların ardından kendimi biraz ihanete uğramış gibi hissediyorum” dedi. Müzakerelerin poker oyunu olmadığını ve “ya herkesin kaybettiği ya da herkesin kazandığı” nitelikte olduğunu belirten Juncker, tek tasalarının adil ve dengeli bir anlaşma yapmak olduğunu ve Yunanistan’ın kreditörleri tarafından önerilen son paketin “kesinlikle çaba gerektiren, kapsamlı olduğunu ancak aptalca bir tasarruf paketi olmadığını” söyledi.

Yeni öneri yok

“Yunan halkının masada ne olduğunu bilmeye hakkı var” diyerek Başbakan Aleksis Çipras ve ekibinin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığı imasında bulunan Juncker, Yunanistan’a ültimatom verilmediğini ya da “al ya da bırak” yaklaşımı sergilenmediğini ifade ederek AB kanadının yeni bir önerisinin bulunmadığının altını çizdi. Müzakerelerde “dağların aşıldığına” ancak Yunanistan’ın masayı en kötü zamanda terk ettiğine işaret eden Juncker, “Eflatun’un ikinci ligde oynamasını istemiyorum” diyerek “Kapımız hala açık ama zaman sorunumuz var” mesajı verdi.