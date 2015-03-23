Yunanistan Başbakanı Berlin'e geliyor

Yunanistan Başbakanı Tsipras Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel

tarafından

askeri törenle karşılanacak. Buluşmanın Almanya saati ile 17.00'de gerçekleşmesi

bekleniyor. Ortak basın toplantısının ardından liderler birlikte akşam

yemeği yiyecek.

Görüşmelerde başlıca gündem maddesi borç içindeki ülkenin reform politikaları.

Başbakan Merkel görüşme öncesinde bu turdan somut bir çözüm çıkmasının

beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Ziyarette her iki tarafın da son dönem gerilen

ilişkileri yumuşatma arayışında olacağı tahmin ediliyor.

Tsipras'ın ziyareti öncesinde muhalefetten çeşitli

açıklamalar geldi. Sol Parti Eş Başkanı

Katja Kipping hükümetten borç krizini daha da azdırmamasını istedi. Kipping,

Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına engel olmanın Merkel'in sorumlulukları arasında yer

aldığını ifade etti. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter de Almanya Maliye

Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU) ve Birlik Partili Meclis Grubu Başkanı Volker

Kauder'in Atina'ya bir "okul öğretmeni" tavrıyala yaklaştığını belirtti.

