Yunanistan Başbakanı Berlin'e geliyor

Yunanistan Başbakanı Tsipras Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel
tarafından
askeri törenle karşılanacak. Buluşmanın Almanya saati ile 17.00'de gerçekleşmesi
bekleniyor. Ortak basın toplantısının ardından liderler birlikte akşam
yemeği yiyecek.
Görüşmelerde başlıca gündem maddesi borç içindeki ülkenin reform politikaları.
Başbakan Merkel görüşme öncesinde bu turdan somut bir çözüm çıkmasının
beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Ziyarette her iki tarafın da son dönem gerilen
ilişkileri yumuşatma arayışında olacağı tahmin ediliyor.
Tsipras'ın ziyareti öncesinde muhalefetten çeşitli
açıklamalar geldi. Sol Parti Eş Başkanı
Katja Kipping hükümetten borç krizini daha da azdırmamasını istedi. Kipping,
Yunanistan'ın Euro'dan çıkışına engel olmanın Merkel'in sorumlulukları arasında yer
aldığını ifade etti. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter de Almanya Maliye
Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU) ve Birlik Partili Meclis Grubu Başkanı Volker
Kauder'in Atina'ya bir "okul öğretmeni" tavrıyala yaklaştığını belirtti.