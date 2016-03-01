Yunan hükümetinden AB'ye tehdit



Sığınmacı krizi nedeniyle Yunan hükümeti ile Avrupa Birliği arasındaki gerginlik tırmanıyor. Yunan hükümeti sözcüsü bugün Atina'da yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 480 milyon euro acil yardımda bulunmasını istedi.

Yaklaşık 100 bin kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Yunan sözcü, Makedonya'nın sınırını kapatması nedeniyle Yunanistan sınırında biriken sığınmacılara dikkat çekti.##

"Gelen bütün mültecilerin yükünü artık kaldıramıyoruz" diyen hükümet sözcüsü, sadece geçici önlemler alınabildiğini belirtti. Sözcü, sığınmacıların yerleştirilmesi için kalıcı bir çözüm gerektiğini de belirtti.

AB'de yardım planı hazırlığı

AB Komisyonu'nun Yunanistan'da 'insani bir krizi' önlemek için bir yardım planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Komisyonun insani yardımlardan sorumlu komiseri Christos Stylianides'in söz konusu planı çarşamba günü sunması bekleniyor.

Brüksel'den planın ayrıntıları ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Komisyon 700 milyon euro hacminde bir acil yardım paketi hazırladı. Bu paranın üç yıl içinde Yunanistan'a aktarılmasının düşünüldüğü belirtiliyor.

Tsipras'tan rest

Yunan televizyonu Star'a konuşan Başbakan Aleksis Tsipras da sığınmacıların Avrupa ülkelerine adil dağıtılmaması durumunda, 7 Mart'ta düzenlenecek AB - Türkiye Zirvesi'nde alınacak kararlar dahil, AB'nin hiçbir kararını onaylamayacaklarını söyledi.

Tsipras ve Yunan parlamentosunda temsil edilen siyasi partilerinin temsilcilerinin hafta sonunda sığınmacı krizine ilişkin bundan sonra atılacak adımları görüşecekleri belirtiliyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos başkanlığında gerçekleşecek buluşmada, AB - Türkiye Zirvesi'nde Atina'nın alacağı pozisyonun ele alınması planlanıyor.