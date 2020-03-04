Yunan güvenlik güçleri sınırda ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Edirne'de Yunanistan tarafından sığınmacılara açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır.

Göğüs bölgesinden yaralanan şuan için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir." denildi.

Bölgede bulunanlardan alınan bilgiye göre; Yunanistan-Türkiye sınırı arasında kalan bölgede bine yakın sığınmacının bulunduğu belirtilirken, Yunanistan polisinin düzenli olarak bölgedeki sığınmacılara gaz bombası ve biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Öte yandan gazetecilerin, bölgeden uzaklaştırıldığı da gelen bilgiler arasında.







HDP'li Gergerlioğlu: Türkiye tarafındaki yetkililer yaşananları izlemekle yetiniyor

Yunanistan sınırına giden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yunan polisinin sığınmacılara orantısız müdahalede bulunduğunu söyledi.



Pazarkule sınır kapısından geçmeye çalışan sığınmacılara yönelik sert müdahaleye rağmen Türkiye tarafında bulunan yetkililerin herhangi bir uyarı veya geri çekilme anonsu yapmadığını söyleyen Gergerlioğlu, yetkililerin yaşananları izlemekle yetindiğini ifade etti.

Edirne Valiliği ile görüştüğünü ve yetkililerin yaşanalar karşısında duyarsız kaldığını dile getiren Gergerlioğlu şunları söyledi: "Yetkillerle görüştük, durumu kabul ettiler ve yetersiz kaldıklarını söylediler. Bu manzaranın doğru olmadığını ve Türk polisinin müdahale etmesi gerektiğini söyledim. Gazetecilerin bu tampon bölgeye geçmesine engel olabiliyorsanız sığınmacılara da engel olabilirsiniz dedim. Sadece 'haklısınız' demekle yetindiler"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Pazarkule Sınır Kapısından yayın yapan Gergerlioğlu, Binlerce insanın arazilerde kaldığını söyledi. sınırda Suriyeli'den ziyade Afgan ve Afrikalı sığınmacıların çoğunlukta olduğunu dile getirerek, "Oraya vardığımızda önümüzden yaralı insanların götürüldüğünü gördük. Ayağından vurulanlar, kafası yarılan, göğsünden yaralananları gördük. Bir can pazarı yaşanıyor. Yunan polisinin bu sert müdahalesine rağmen Türk polisi bir çekilin uyarısında da bulunmuyor. Buradaki yetkililer sadece seyrediyor" dedi.

Yunanistan'dan yalanlama

Yunan hükûmet sözcüsü Stelyo Petsas, Edirne Valiliği'nin "Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir göçmen öldü" açıklamasını yalandı.

Türkiye'yi "yalan haber yaymakla" suçlayan Petsas'ın açıklaması şöyle:

"Türk tarafı, Yunanistan'ı hedef alan yalan haberler üretip yayıyor. Bugün de Yunanistan'ın ateş açıp insanları yaraladığı yalanını ürettiler. Daha önce yaralılardan bahsediyorlardı şimdi ise bir kişinin öldüğünden bahsediyorlar. Daha önceki yalanlamamızı tekrar ediyorum. Böyle bir şey yaşanmadı. Yunan yetkililer ateş açmadı."