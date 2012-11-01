T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan gazetecinin davası başlıyor

Listeyi editörü olduğu Hot Doc dergisinde yayımlayan gazeteci 'ben gazeteciyim ve halka gerçeği anlatmak bizim işimiz' dedi

01 Kasım 2012 12:40

İsviçre'de banka hesabı olan 2000 Yunan vatandaşının isimlerini açıklayan Yunan gazeteci Costas Vaxevanis, bugün mahkeme önüne çıkacak.
 
Vaxevanis, BBC'ye yaptığı açıklamda bu kişilerin isimlerini saklayan siyasetçilerin yargılanması gerektiğini söyledi. Dergi editörü 'gizliliği ihlal' suçlamasıyla bugün yargılanmaya başlanacak.

Fransız yetkililer isimleri Yunanistan yetkililerine 2  yıl önce iletmişti.

Yunan gazeteci, kendi yayımladığı listenin, dönemin Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde tarafından Yunan meslektaşı Yorgos Papakonstantinu'ya aktarılan listeyle aynı olduğunu savunuyor.

Ancak yetkililer bu kişilerin yasayı ihlal ettiklerine dair bir kanıt olmadığını söylemişti.

İsviçre'de HSBC bankasında hesabı olduğu iddia edilen kişilerin arasında Yunanistan'da önde gelen kişilerin olduğu ve bu banka hesaplarını vergi kaçırmak için kullandıklarından şüpheleniliyor.

Listeyi editörü olduğu Hot Doc dergisinde yayımlayan 46 yaşındaki gazeteci "ben gazeteciyim ve halka gerçeği anlatmak bizim işimiz" dedi.

Vaxevanis "son üç hükümet bu liste konusunda halka yalan söyledi ve Yunanlılarla dalga geçti" dedi.
Listelerin Meclis'e ya da adalet sistemine sunulması gerektiğini belirten Vaxevanis, bunu yapmayanların yargılanması gerektiğini söyledi.

Gazeteci, siyasetçilerin bir adım atmamasının nedeninin, liste içinde arkadaşları, önemli işadamları ve güçlü yayıncılar bulunması olduğunu söylüyor.

Vaxevanis aynı zamanda habere yer ayırmayan Yunan medyasını da eleştirdi.

Yunanistan'da siyasi elitler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan kapalı bir iktidar sistemi olduğunu belirten Vaxevanis "Cezaevine girmem gerekirse gireceğim. Kahraman olduğum için değil, ama Yunanistan'a yapılan adaletsizliği göstermek için" dedi. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

yunan gazetecidavaisviçrecostas vaxevanisfransız yetkililer

İlgili Haberler

Yunanistan'ın 'gizli' zenginleri açıklanıyor

İsviçre bankalarında gizli hesabı olan 2 binden fazla Yunan zenginini açıklayan gazeteci Kostas Vaxevanis, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24