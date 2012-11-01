Yunan gazetecinin davası başlıyor

İsviçre'de banka hesabı olan 2000 Yunan vatandaşının isimlerini açıklayan Yunan gazeteci Costas Vaxevanis, bugün mahkeme önüne çıkacak.



Vaxevanis, BBC'ye yaptığı açıklamda bu kişilerin isimlerini saklayan siyasetçilerin yargılanması gerektiğini söyledi. Dergi editörü 'gizliliği ihlal' suçlamasıyla bugün yargılanmaya başlanacak.

Fransız yetkililer isimleri Yunanistan yetkililerine 2 yıl önce iletmişti.

Yunan gazeteci, kendi yayımladığı listenin, dönemin Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde tarafından Yunan meslektaşı Yorgos Papakonstantinu'ya aktarılan listeyle aynı olduğunu savunuyor.

Ancak yetkililer bu kişilerin yasayı ihlal ettiklerine dair bir kanıt olmadığını söylemişti.

İsviçre'de HSBC bankasında hesabı olduğu iddia edilen kişilerin arasında Yunanistan'da önde gelen kişilerin olduğu ve bu banka hesaplarını vergi kaçırmak için kullandıklarından şüpheleniliyor.

Listeyi editörü olduğu Hot Doc dergisinde yayımlayan 46 yaşındaki gazeteci "ben gazeteciyim ve halka gerçeği anlatmak bizim işimiz" dedi.

Vaxevanis "son üç hükümet bu liste konusunda halka yalan söyledi ve Yunanlılarla dalga geçti" dedi.

Listelerin Meclis'e ya da adalet sistemine sunulması gerektiğini belirten Vaxevanis, bunu yapmayanların yargılanması gerektiğini söyledi.

Gazeteci, siyasetçilerin bir adım atmamasının nedeninin, liste içinde arkadaşları, önemli işadamları ve güçlü yayıncılar bulunması olduğunu söylüyor.

Vaxevanis aynı zamanda habere yer ayırmayan Yunan medyasını da eleştirdi.

Yunanistan'da siyasi elitler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan kapalı bir iktidar sistemi olduğunu belirten Vaxevanis "Cezaevine girmem gerekirse gireceğim. Kahraman olduğum için değil, ama Yunanistan'a yapılan adaletsizliği göstermek için" dedi. (BBC Türkçe)