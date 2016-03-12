Yunan adalarına Türk gözlemci



Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Toskas Yunan televizyon kanalı Skai'a yaptığı açıklamada Ege Denizi'nin doğusunda sığınmacı krizinin aşılabilmesi için unan adalarında Türkiye’den gelen gözlemcilerin görev yapmasının söz konusu olabileceğini kaydetti. İki ülke arasında kronikleşen Ege Denizi sorunundan dolayı bu tür mutabakatlara Yunanistan'da şüpheyle yaklaşıldığının bilincinde olan Toskas açıklamasında gözlemcilerin polis olması gibi bir zorunluluğun ise bulunmadığını vurguladı.

Geçen salı günü Başbakan Ahmet Davutoğlu Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras'la İzmir'de bir araya gelmiş ve iki başbakan sığınmacı krizinin çözümü için insan kaçakçılarına karşı mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu da alınacak diğer önlemlerin yanı sıra kıyı kontrollerindeki işbirliğinin güçlendirilmesi anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre geçen çarşamba gününden bu yana yaklaşık 5 bin kişi Türkiye'den Yunanistan'a geçti.