Yunan adalarına ticari yat seferleri yasaklandı (2)

\'RESMİ YAZIYI BEKLİYORUZ\'

Yunan adalarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların ve düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin liman çıkışlarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yasaklanması, İzmir\'in Çeşme İlçesi ile Yunanistan\'ın Sakız Adası ve Muğla\'nın Marmaris İlçesi ile Rodos Adası arasında yolcu taşımacılığı yapan şirketleri endişelendirdi.

Çeşme - Sakız Adası arasında taşımacılık yapan Turyol Şirketi\'nin Yönetim Kurulu üyesi Kadir İnandı, yasaklama kararı haberleri üzerine bir açıklama yaparak, iki ülkenin bir araya gelip, ikili anlaşma ile sorunu çözeceğine inandığını ifade etti. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten İnandı, \"Yetkililerden tarafımıza ulaştırılacak resmi yazıyı bekliyoruz. Resmi yazı geldikten sonra inceleyerek gerekli kararı alacağız. Umuyoruz ki her iki ülke yetkilileri bir araya gelerek sorunu çözecek adımları kısa zamanda atarlar. Ticaretin kesintiye uğraması her iki ülke için de iyi olmayacaktır\" diye konuştu.

\'ENDİŞELİYİZ\'

Ertürk Lines İşletme Müdürü Serkan Çolak da kendilerine ulaşmış resmi bir yazının olmadığı belirtip şunları söyledi:

\"Sabahtan beri santrallerimiz kitlendi. Bize resmi tebligat yapılmadığı için bizler de zor durumda kaldık. Uluslararası seyahat düzenliyoruz. İnternet gazetesinde çıkan habere dayanarak sefer iptal edemeyiz. Eğer devlet o şekilde uygun görmüşse biz de gereğini yaparız. Bu durumdan etkilenmez miyiz? Elbetteki, etkileniriz ancak yaz aylarına göre daha az etkileniriz. Şu an düşük sezondayız. Fazla yolcu yok. Seferleri durdurma, bazı sıkıntıların düzelmesine fayda sağlayacaksa bilemem. Bu konuda yorum yapamayacağım. Sefer durdurmanın ne kadar süreceği de çok önemli. Önümüzde 29 Ekim programı vardı o etkilenecek. Daha sonra yılbaşı programı vardı, o da etkilenecek. O nedenle endişeliyiz.\"

\'BU KARARDAN HERKES ETKİLENECEK\'

Ulusoy Deniz Yolları İşletmeleri Ege Bölge Müdürü Can Özgen de Türki ticari gemilerinin en az 12 yıldır \'Beyaz Bayrak\' listesinde bulunduğunu ve bunun da iftihar edilecek bir durum olduğunu vurgulayıp, \"Türk denizciliğinde uzun süre böyle beyaz listede bulunmamıştık. Denizcilik denetlemelerinde, her tutuklanan gemide puan kaybediyoruz. Bu puan kaybetmeler çoğaldıkça, Beyaz Bayrak listesinden Gri Bayrak listesine gidilmeye başlanıyor. Bu da iyi bir şey değil. Hiçbir devletin armatörleri gri listeye girmek istemez. Gri listeye giren ülkenin bayrağını taşıyan gemiler, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, orada daha çok kontrole tabi tutulurlar. Çeşme Sakız Adası arasında her geçen yıl artan bir yolcu kapasitesi var. Biz de bundan iftihar ediyoruz. Turizmden geçimini sağlayan Yunanlılar ve Çeşme\'deki turizmciler, bu trafikten çok memnunlar. Ama bu alınan karardan hepsi etkilenecek. Gemilerin noksanlıkları olabilir. O noksanlıkları gidermek kaydıyla, gemiler salınabilir. Tutuklama gerektirmeyen durumlar da var. Tutuklamadan gemilerin eksiklerini gidertip, gitmelerine müsaade edilebilir. O zaman bu sıkıntılar yaşanmaz\" dedi.

\'İLGİNÇ VE YANLIŞ BİR KARAR\'

Bakanlık tarafından alınan kararı \'ilginç\' ve \'yanlış\' olarak niteleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise \"Bu karar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi durumun gerilmesine neden olacaktır. Kıyı ticareti yapan yatlar ve çeşitli işletmelerin borçları mevcut. Bu yasak ile ticari faaliyetleri son bulacak ve borçlarını ödeyemediği takdirde çok sayıda iflas arka arkaya gelecektir. İki ülke için turizmden ciddi kazanç sağlanmaktadır. Yunanistan\'dan Ege kıyılarına ve Türkiye\'den Yunanistan adalarına çok sayıda turist karşılıklı gidip, geliyor. Hükümet acil olarak yeniden düşünmeli ve bu karardan vazgeçmelidir. Bu yanlış karardan dönülmesi için TÜRSAB ve Deniz Ticaret Odası gibi çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşları, Bakanlık\'la görüşmelerini acil olarak başlatmalıdır\" diye konuştu.

DAHA BÜYÜK SORUN OLMAMASI İÇİN TEDBİR

Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, ilerleyen dönemlerde daha büyük sorun olmaması için Türkiye adına gelinen noktayı korumak amacıyla Bakanlık tarafından böyle bir karar alındığını söyledi. Mengi, \"Özellikle, son aylarda Yunan adalarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın almış olduğu bir karardır. Türk bayraklı ticari yatlar bugünden itibaren düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren, liman çıkışlarına izin verilmeyeceğine dair karar henüz odamıza yazılı olarak ulaşmamakla birlikte, liman başkanlıklarımıza giden talimat doğrultusunda çıkışlar yasaklanmıştır. Sezon içerisinde bu sorunu 1-2 kez daha yaşamakla birlikte karşılıklı görüşmelerle sorun basına yansımadan çözülmüştü. Yunanistan Hükümeti\'nin Türk bayraklı teknelere denetimini artırması nedeniyle, ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için ülkemiz adına gelinen noktayı korumak adına bir tedbir olduğunu düşünmüyorum. Üyelerimizin ve ticari yat sahiplerimizin mağdur olmaması, denizcilik sektörümüzün zarar görmemesi için konunun kısa sürede olumlu yönde çözülmesi için görüşmelerimiz devam edecektir\" dedi.

\'YUNANLILAR REKABETİ KÖTÜYE KULLANIYOR\'

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Yunan hükümetinin rekabeti kötüye kullandığını belirterek \"Muğla\'nın turistik ilçelerinden Yunan adalarına çok sayıda Türk ve yabancı turist taşınıyor. Yunanlılar\'dan art niyetli bir uygulama söz konusu. 24 metre ve altı ticari veya özel yatlar durduruluyor. 24 metre üzeri ticari ve özel yatlarda sorun yok. Önümüzdeki günlerde, Hükümet\'ten bir heyet görüşmek için gidecek. Masada olumlu kararlar alınacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Güneş ATAGÖZ- Ali GÜNDOĞAN/ÇEŞME (İzmir), MARMARİS (Muğla), (DHA)



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