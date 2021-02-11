"Yulia Navalnaya, eşi Navalni'nin tedavisi boyunca kaldığı Almanya'ya gitti"

T24 Dış Haberler

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'dan ayrılıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

Rusya devlet haber ajansı Interfax ve Alman Der Spiegel, Navalnaya'nın Frankfurt'a gittiğini söyledi.

Interfax'a konuşan kaynaklar Navalnaya'nın Rusya'daki Domodedovo Havalimanı'ndan uçtuğunu ifade etti.

Der Spiegel'e konuşan kaynaklar da Navalnaya'nın Frankfurt'a "özel bir ziyaret" için gittiğini ifade etti.

Navalny, geçen haftalarda Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alınmış, kısa süre sonra da 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnaya, Navalni'nin tedavisi boyunca eşiyle Almanya'da kalmıştı. Çiftin çocuklarının da yurtdışında olduğuna inanılıyor.