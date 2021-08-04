Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı: "Sarıklı amiral" Mehmet Sarı emekli edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şûra toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararları açıkladı. Bir tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, emekli edildi.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Alınan yeni kararlara göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

"Sarıklı amiral" emekli edildi

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

Tuğgeneral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Geçen hafta Milli Savunma Bakanlığın yaptığı açıklamada, Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı belirtilmişti.