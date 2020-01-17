YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok

Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi şartları sağlamadığı için listede yer almadı.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.