YSK “Erken seçim mi olacak?” sorusuna yanıt verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 22 Şubat 2016’da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine verilen cevapla erken seçim iddiasını yanıtladı. Yanıtta, “Yüksek Seçim Kurulu, her seçim bitiminde bir sonraki seçim türüne özgü olarak rutin hazırlıklara hemen başlamakta ve seçime her an hazır duruma gelmektedir. Bu itibarla, 2019 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin hazırlık çalışmaları doğal olarak yapılmaktadır.” dendi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 Şubat’ta dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na “2016 yılında erken seçim kararı alınması ya da referanduma gidilmesi kararı alınması halinde gerekli hazırlıkların YSK olarak yapıldığı iddiası doğru mudur?” sorusunu da içeren 5 maddelik bir soru önergesi verdi.

Soru önergesi, Başbakanlık tarafından Adalet Bakanlığı’na iletildi. Adalet Bakanlığı, YSK’yla yaptığı yazışmayla konu hakkında bilgi istedi. YSK verdiği yanıtta, Tanrıkulu’nun önergesindeki soruların yanıtlanmasını reddetti ancak konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili bilgi verilmesini kararlaştırdı.

YSK’nın TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yanıtta, erken seçim iddiasına “Yüksek Seçim Kurulu, her seçim bitiminde bir sonraki seçim türüne özgü olarak rutin hazırlıklara hemen başlamakta ve seçime her an hazır duruma gelmektedir. Bu itibarla, 2019 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin hazırlık çalışmaları doğal olarak yapılmaktadır. Kurulumuzun 12/04/2016 tarihli ve 170 sayılı kararı ile filigranlı oy pusulası kağıdı ve ayrıca kırtasiye malzemesi alım ihalesi Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup, henüz sonuçlandırılmamıştır.” yanıtı verildi.

Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesinde yer alan ‘plebisit’ hazırlığının yapılıp yapılmadığı iddiasına ise verilen yanıt şöyle oldu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisince alınmış bir karar olmadığından, plebisit ile ilgili bir hazırlığımız da bulunmamaktadır.”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyleydi:

1- 2016 yılında erken seçim kararı alınması ya da referanduma gidilmesi kararı alınması halinde gerekli hazırlıkların YSK olarak yapıldığı iddiası doğru mudur?

2- Konu ile ilgili kağıt vb. ihaleye çıkılmış mıdır?

3- Bu konuda YSK üyelerinini bir kararı bulunmakta mıdır?

4- YSK Başkanı’nun AKP temsilcileriyle bu yönde bir görüşme yaptığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, kimlerle görüşme yapılmıştır?

5- Türkiye’de ‘plebisit’ yapılmasına yönelik hazırlık yapıldığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, hangi gereksinimler doğrultusunda yapılmaktadır?