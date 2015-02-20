YPG medya sözcüsü: Türkiye, Süleyman Şah'taki askerlerin kurtarılması için yardım istedi

YPG Genel Medya sorumlusu Polat Can, twitter adresinden Türkiye'nin Süleyman Şah'taki Türk askerlerinin kurtarılması ve Türkiye'ye ulaştırılması için YPG'den yardım istediğini yazdı.

Gazeteci Metehan Demir'in gündeme getirdiği olayda, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan, normal şartlarda 2-3 ayda bir değişen askerlerin, 11 aydan bu yana Süleyman Şah Türbesi'nde bulundukları, askerlerin değişimi için Türkiye'nin IŞİD'den izin istediği ancak IŞİD'in buna izin verilmediği iddia edilmişti.

IŞİD'in, Süleyman Şah'taki Türk askerlerini rehin aldığı iddiaları gündeme gelmiş, İçişleri Bakanı Efkan Ala bu iddiaları yalanlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlamıştı.