Yozgat'ta, 'ucuz et projesi'ne destek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta 11 şubeli market zinciri yönetimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın \'ucuz et projesi\'ne destek vererek et fiyatlarında yüze 10 indirime gitti.

Marketin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, düzenlediği basın toplantısında, et fiyatlarında yaptıkları indirimler hakkında bilgi verdi. Yozgat’ta, büyük şehirlere göre et fiyatının düşük olduğunu vurgulayan Özışık, şunları söyledi:

\"Buna rağmen devletimizin \'ucuz et projesini\' destekliyoruz. Bu sebeple biz de marketlerimizdeki reyonlarımızda indirime gittik. İthal et fiyatlarının altında satış yapmaya başladık. Kıymalık etin kilogramını 28 lira 90 kuruşa, kuşbaşılık etin kilogramını da 30 lira 90 kuruşa satıyoruz. Reyonlarımızda, Yozgat yöresinde yetiştirilmiş hayvanların etleri bulunmaktadır. Bugüne kadar kesinlikle ithal et satışı yapmadık.\"

