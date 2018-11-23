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Yozgat'ta kablo hırsızı 2 kişi, tutuklandı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde köylerde elektrik ve telefon kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı

23 Kasım 2018 15:43

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde köylerde elektrik ve telefon kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.
Sorgun’un Gülşehri beldesi Keser Mahallesi\'nde bir hafta arayla iki kez elektrik ve telefon kablolarının çalındığı ihbarını alan Sorgun jandarma ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmayla şüphelilerin M.A. (37) ve Y.A. (32) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, Sorgun Sanayi Sitesi’nde, çaldıkları kabloları hurdaya satış pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.
Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
Şüphelilerin bir yıl önce Çayıralan, Sarıkaya, Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Yozgat merkezde de yaşanan kablo hırsızlıkları ile bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

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