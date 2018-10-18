T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

YouTube'da kanallara erişim sorunu çözüldü

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesinde bir süre küresel çapta kanallara erişim sorunu yaşandı. YouTube'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geri döndük, sabrınız için teşekkür ederiz. Sorun yaşamaya devam ederseniz, lütfen bizi bilgilendirin" de

18 Ekim 2018 08:01

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'da bir süre küresel çapta kanallara erişim sorunu yaşandı.

Gec yarısı yaklaşık 1 saat boyunca YouTube'daki kanallara girilemedi.

Türkiye'de de sosyal medyada kullanıcılar YouTube'a girmekte sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Google'ın sahibi olduğu YouTube bu gelişme üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "YouTube, YouTube TV ve YouTube Music'e erişim sorunlarıyla ilgili bildirimlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Sorun çözüldüğünde size haber vereceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1052373937839980544

YouTube, sorunun çözülmesinin ardından Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, "Geri döndük, sabrınız için teşekkür ederiz. Sorun yaşamaya devam ederseniz, lütfen bizi bilgilendirin" denildi.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/1052393799815589889

Yaşanan Sorunun nedeni ise açıklanmadı.

YouTube'da kanallara erişimde sıkıntısı yaşanması sonrası, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de #YouTubeDOWN etiketi, Twitter'da en çok kullanılan terimlerden biri haline dönerek Trend Topic (TT) oldu.

Chad Hurley ve Steve adlı iki genç Amerikalı tarafından Şubat 2005'te bir garajda kurulan YouTube'u, ertesi yıl dünyanın en büyük internet arama motoru Google satın almıştı.

Google, o dönem popüler video sitesi için 1 milyar 650 milyon dolar ödemişti.

YouTube'u her ay 1 milyar 800 milyon kişi kullanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyanınYouTube TwitterSorunSorununYouTubeTwitterAçıklamadaYouTube TVYouTube MusicBuVerdiğimizGelişmelerTürkiyeTrend TopicHurleySteveAmerikalıGoogle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24